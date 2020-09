Eva Lanzerath ist neue Deutsche Weinkönigin

Walporzheim. Nach acht Jahren ist die Krone der Deutschen Weinkönigin wieder an der Ahr: Eva Lanzerath aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Walporzheim wurde bei der Wahl in Neustadt an der Weinstraße am Freitag, 25. September 2020, zur neuen Repräsentantin des deutschen Weins gewählt. Die 22-Jährige setzte sich in dem spannenden Finale gegen ihre sechs ebenfalls sehr kompetenten Mitbewerberinnen durch. Eva Lanzerath tritt die Nachfolge von Angelina Kappler geb. Vogt (Nahe) an. Die deutsche Weinkrone bleibt somit in Rheinland-Pfalz.

