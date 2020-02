Bürgerstiftung förderte 429 Projekte

2019 feierte die Stiftung ihr zehnjähriges Bestehen. Sascha Monschauer, Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Bürgerstiftung, betonte im Rahmen der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Kuratorium zur Bilanz in Maria Laach: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Bürgerstiftung auch im Jubiläumsjahr wieder die Arbeit von so vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in unserem Geschäftsgebiet unterstützen konnten. So wurden viele neue und spannende Projekte auf den Weg gebracht, die unsere gemeinsame Heimat weiter voranbringen und sie ein Stück weit noch liebenswerter machen."

Kunst und Kultur, Sport und die Jugend im Fokus Projekte im Bereich Kunst und Kultur förderte die Bürgerstiftung mit rund 86.000 Euro. Dazu gehören viele Veranstaltungen wie "Klassiker auf dem Vulkan", das Mittelrhein-Musikfestival und das Adventskonzert des Freundeskreises Maria Laach. 100 Projekte aus dem Bereich Sport wurden 2019 gefördert, darunter hauptsächlich Vereine und Sportarten wie Fußball, Handball, Faustball, Rugby, Tischtennis und Wassersport. Bildungs- und Erziehungsprojekten sowie Projekten im Bereich Jugendhilfe kommt ebenfalls eine große Bedeutung zu. Hier investierte die Bürgerstiftung rund 47.000 Euro. Dazu gehören viele Projekte an Schulen und Kindergärten, aber auch finanzielle Unterstützung in Form des Deutschlandstipendiums der Hochschule Koblenz und für Stipendien von Azubis aus dem Handwerk im Kreis Ahrweiler, die im Ausland ihre Kenntnisse vertiefen.

Das Jahresprojekt 2019 widmete die Bürgerstiftung dem ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Volksbank RheinAhrEifel". Im Rahmen des Projekts "Heimatarbeiter" konnten sich die Kolleginnen und Kollegen um finanzielle Unterstützung für Vereine bewerben, in denen sie tätig sind. "Wir haben hier insgesamt 26.000 Euro für 59 eingereichte Projekte ausgezahlt", erklärte Stiftungsgeschäftsführer Bruno Jaeger. "Und wir sind begeistert von der Vielfalt der eingereichten Projekte. Von neuem Equipment und Kleidung für Vereine, über Naturschutzprojekte von Schulen bis hin zur Unterstützung bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen war alles dabei."

2019 unterstützte die Bürgerstiftung auch wieder in den Bereichen Stiftungsgründung- und -management. Unter ihrem Dach können namens- oder zweckgebundene Stiftungsfonds errichtet werden. Gemeinsam mit den genossenschaftlichen Netzwerkpartnern bietet sie darüber hinaus Gründungsberatung und die Vermögensverwaltung bei Treuhandstiftungen an. 2019 unterstützte die Bürgerstiftung unter anderem die neu gegründete Dr.-Heinrich-Johannes-Hasse-Stiftung in Kempenich mit ihrer Expertise.

Foto: Volksbank RheinAhrEifel

www.voba-rheinahreifel.de