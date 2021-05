Büroleiter verabschiedet

Peter Moskopps beruflicher Werdegang hat den Diplom-Verwaltungsfachwirt (FH) über die Stadtverwaltung Andernach sowie das Daten- und Informationszentrum Bad Ems und das Pädagogische Landesinstitut Koblenz zu der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig geführt. "Peter Moskopp war in den letzten zehn Jahren nicht nur ein engagierter und loyaler Kollege. Er überzeugte ebenfalls mit einem hohen Maß an Kompetenz, Einsatzwillen, Innovationskraft und Erfahrung - auch innerhalb der Gremien wurde seine Sach- und Fachkompetenz sehr geschätzt. Peter Moskopp gilt unser aller Dank für seinen Einsatz zugunsten unserer Einwohner, Mitarbeiter und der Fortentwicklung unserer Heimat", so VG-Bürgermeister Jörg Lempertz bei der Verabschiedung von Moskopp.

Foto: privat

www.mendig.de