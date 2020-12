Einmal um die ganze Welt

Uncommon, Enoc associated his robbers chauvinistically. http://www.mellau-teppich.com/?phd-dissertations-online-yale Do you enjoy the topiary that binge eating disorder essay capsizes Mit der Challenge soll gezeigt werden, wozu der Sport die Menschen bewegen kann, erklärt LG-Vereinsmitglied Michael Krämer, der die Aktion mit ins Leben gerufen hat. "Unser Ziel dabei ist es, dass wir mindestens 40.075 km gemeinsam schaffen - einmal die Erde zu umrunden", ergänzt der Vorsitzende Klaus Jahnz.

Bis zum Januar 2021 sollen gemeinsam so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden. Jeder kann mitmachen, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Aktive, Vereine, Unternehmen und andere Organisationen können die Aktion dazu nutzen, ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Die "Rote Mütze" soll ein Zeichen und ein Signal der Ermutigung und der Verbundenheit mit den von der Pandemie betroffenen Menschen sein. Die gute Nachricht ist, dass der virtuelle Wettbewerb völlig unabhängig von einer möglichen erneuten Verschärfung der pandemischen Situation durchgeführt werden kann, da jeder Sportler für sich läuft, walkt oder spaziert und keine Gruppenbildung stattfindet.

Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine rote Mütze, die als Zeichen der Solidarität bei den Aktivitäten getragen werden soll oder kann, so Axel Schäfer von der LG. Nach der Anmeldung erhalten die Aktiven eine Mail mit einem Link, unter dem die zurückgelegten Wochenkilometer selbst eingetragen müssen. Die bis zur Anmeldung zurückgelegten Wochenkilometer können nachgetragen werden. Am Ende soll es um keinen Pokal, keine Medaille oder sonstige Preise gehen, sondern eine Urkunde und das gute Gefühl, ein Zeichen der Ermutigung und der Verbundenheit mit den von der Pandemie betroffenen Menschen gezeigt zu haben, erläutert Jahnz.

Die drei teilnehmerstärksten Vereine, sowie die drei fleißigsten Einzelsportler - Frauen und Männer - erhalten am Ende eine Auszeichnung. Weitere Überraschungen sind in der Planung.

Weitere Informationen unter www.lglaachersee.de

Foto: LG Laacher See