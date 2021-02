"Falsche" Polizisten zocken ab

However, you might require http://www.klippmagazin.at/mba-essay-writers/, as the task is quite tedious. MyAssignmenthelp.co.uk has been voted the best thesis writing service in the UK as our experts provide insightful help with thesis paper, due to years of experience in this field. Read on to know our exclusive features. Why Should You Choose Our Thesis Writing Service in the UK? We have been providing thesis help over a Das Opfer wurde über viele Stunden mehrfach von einem angeblichen Polizeikommissar Meier und einer Kriminalkommissarin Müller telefonisch mit unterdrückter Rufnummer kontaktiert. Die "falschen" Polizisten erklärten dem Opfer glaubhaft, dass die Festnahme einer Einbrecherbande erfolgt sei und nun Wertsachen beziehungsweise Bargeld in Sicherheit zu bringen sind. Die sichere Verwahrung solle bei der Polizei erfolgen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Tatgeschehens. Wer hat am 28. oder 29. Januar in Mendig, Dünnwaldstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen (insbesondere aus Nordrhein-Westfalen) wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter: 0 26 51 / 80 10 oder kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

Präventions- und Verhaltenstipps unter: www.polizei.rlp.de

Symbolfoto: Archiv