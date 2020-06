Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Die Bahnstraße ist in diesem Bereich als Einbahnstraße ausgewiesen. In Höhe des Hauses Nummer 4 befindet sich links in Richtung Niederstraße eine Fahrbahnverengung mit entsprechender Absperrung, so dass Kraftfahrerzeugführer um die Verengung zu passieren, teilweise über den rechten Gehweg fahren müssen. Ein Auto passierte die Engstelle entsprechend. Dadurch erschreckte sich die Fußgängerin derart, dass sie hinfiel und sich schwer verletzte. Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Fahrer bemerkte, das die Frau hingefallen war und blieb kurz stehen. Danach fuhr er aber in Richtung Niederstraße weg. Bei dem Auto soll es sich nach Zeugenaussagen um einen schwarzen SUV der Marke Daimler Benz handeln, möglicherweise der Typ ML mit getönter Heckscheibe. Es werden Zeugen gesucht, die insbesondere noch Angaben zum Fahrzeugführer und Kennzeichen des PKW machen können. Diese melden sich bei der Polizei unter: 0 26 51 / 80 10.

(Quelle: Polizei)