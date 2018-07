Heute ist "Laach Tag"

Baufahrzeuge mit Farbe beschmiert

Zeltingen. In der Zeit von Freitag 20. Juli, 12 Uhr bis Montag, 23. Juli, 6.30 Uhr wurden mehrere Baumaschinen auf der Baustelle B50 neu in der Gemarkung Zeltingen-Rachtig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, besprühten Unbekannte mehrere Baustellenfahrzeuge mit gelber Farbe; zum Teil wurden Hakenkreuze und andere Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgesprüht. An den Baumaschinen, die zum Teil außer Funktion gesetzt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0, per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531/9527-0 Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

