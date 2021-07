Kommunalpolitiker danken Feuerwehr

Am Mittwoch, 14. Juli wurde ein Krisenstab eingerichtet und sich mit den Nachbarkommunen und dem Landkreis Mayen-Koblenz abgestimmt. Aufgrund der Wetterprognosen befüllten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren über Tage hinweg Sandsäcke. Fahrzeuge und Pumpen wurden gewartet und betankt und die Kanal- und Bachläufe ständig überwacht. " Dank der guten Vorarbeit haben zum jetzigen Zeitpunkt alle Entwässerungssysteme in der Verbandsgemeinde standgehalten und es kam nur zu einer Handvoll Hilfeleistungen vor Ort", sind die kommunalen Vertreter dankbar. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli wurde ergänzend zur Versorgung der Verbandsgemeinde Nachbarschaftshilfe für die Stadt Mayen geleistet. Hier waren Fahrzeuge, ein Rettungsboot, Pumpen, Sandsäcke sowie Personal gefragt. Zudem sind die Einsatzkräfte behilflich, derzeit für die Betroffenen der Flutkatastrophe Notunterkünfte aufzubauen.

"Großer Respekt und ganz herzlichen Dank an alle städtischen Mitarbeiter, Einsatz- und Rettungskräfte des DRK sowie andere Hilfsorganisationen, die in unserer Heimat zusammenstehen und gemeinsam dem Unwetter trotzen. Ihr seid einfach die Besten und unsere Helden", so die Bürgermeister und Beigeordneten.

Foto: VG Mendig

