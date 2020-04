"Kultur im Garten“ erfolgreich gestartet

Das Caritas Zentrum sucht aktuell Künstler aus der Region, die auf dem Außengelände der Einrichtung in Mendig für die Bewohner der Einrichtung auftreten und ihnen damit in Zeiten von Corona eine Freude bereiten möchten. Gesucht werden Solo-Künstler oder Künstler-Duos, die mit einer musikalischen Veranstaltung oder künstlerischen Darbietung mehr Abwechslung in den Alltag der Bewohner bringen. Nach einem Aufruf in der Presse und den Sozialen Medien haben sich zahlreiche Künstler gemeldet und es haben bereits erste Auftritte stattgefunden.

Los ging es mit drei sehenswerten Nachmittagsprogrammen innerhalb von einer Woche bei strahlendem Sonnenschein. Am Ostersonntag saßen die Bewohner des Caritas Zentrums auf ihren Balkonen und auf dem weitläufigen Außengelände der Einrichtung und warteten gespannt auf den Gaukler, Draufgänger und Komödianten Christoph Engels von der Mosel. Gemeinsam mit seinem Sohn Linus erfreute dieser mit seiner spektakulären Show die Bewohner.

Trotz der Entfernung zum Publikum hatte der Auftritt interaktiven Charakter. Der Gaukler mit leuchtend roten Haaren verstand es geschickt, die Bewohner in seine Vorstellung einzubinden, ob als Trommler oder als Konfettiwerfer. Der Gaukler wirbelte mit seinem Einrad über die gepflasterten Gehwege, fing beim Fahren brennende Fackeln, die ihm sein Sohn Linus zuwarf, jonglierte mit einer Kettensäge und begeisterte die Bewohner mit vielen weiteren Aktionen.

Am darauffolgenden Mittwoch trat Sebastian Eickmann im Caritas Zentrum auf. Der 25-jährige Oberleutnant spielt seit 2003 Saxophon in sinfonischen Blasorchestern und Bigbands und fühlt sich im Jazz zu Hause. Da der Musiker in der Nachbarschaft der Einrichtung in Mendig wohnt, wollte er den Bewohnern etwas Gutes tun und spielte ein Konzert mit verschiedenen Stücke wie „Over the Rainbow“. Zahlreiche Bewohner lauschten andächtig den Klängen des Künstlers.

Zwei Tage später freuten sich die Bewohner über eine musikalische Darbietung in außergewöhnlicher Besetzung: Stephanie Zimmer an der Harfe und Daniel Ackermann an der Trompete. Die beiden Berufsmusiker boten eine Reise durch 400 Jahre Musik. Von Renaissance über Barock und Klassik bis zur Gegenwart spielten sie Stücke von Susato, Bach, Mozart, den Beatles und vielen anderen. Das Künstler-Duo zeigte sich von den vielen positiven Reaktionen des Publikums beeindruckt und versprach wiederzukommen.

Einrichtungsleiterin Klaudia Racke-Hackenbruch: „Dank des großen Engagements der Künstler und der Vielfalt ihrer Darbietungen konnten wir den Bewohnern ein attraktives kulturelles Programm bieten, das in den nächsten Wochen fortgesetzt wird. Die hochklassigen Auftritte der Künstler sind sehr gut angekommen. Das Publikum war sehr beeindruckt und hat sich mit viel Applaus bei den Akteuren bedankt. Als Einrichtung bedanken wir uns herzlich bei allen Künstlern, die mit ihren Auftritten die Gedanken und Gefühle der Einschränkungen in Zeiten von Corona vergessen lassen.“