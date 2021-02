Polizeieinsatz in den ThÃ¼rer Wiesen

writing an admission essay Writing Research Proposal For Phd Mistakes essay on compulsory military service should i do my homework now or later An den "Thürer Wiesen" hatten sich in den vergangenen Tagen zwei größere Eisflächen - links und rechts der L 113 - gebildet. Vor Ort konnte die Polizei circa 50 bis 60 Personen, verteilt auf die beiden Eisflächen, sowie rund 30 geparkte Pkw feststellen. Es handelte sich vornehmlich um Familien und Jugendliche in kleineren Gruppen. Da die Standfestigkeit der Eisfläche nicht gesichert war - sie war mittig teils nicht zugefroren - und weiterer Personen- und Fahrzeugzulauf zu erwarten war und damit die Einhaltung der Corona-Regeln schwierig wurde, wurde von polizeilicher Seite entschieden, die Eisflächen zu räumen. Die Anwesenden wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Mayen angesprochen und zum Verlassen der Eisflächen aufgefordert. Dem kamen die Personen auch zeitnah nach. Das Eis war gegen 16.30 Uhr geräumt.

Die Polizei weist in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen derzeit generell sehr gefährlich ist. Auch sollten größere Menschenansammlungen im Sinne der Corona-Regeln zum Infektionsschutz unterbleiben. Zusätzlich seien im vorliegenden Fall Feld und Wiesenflächen zugeparkt und begangen.

Foto: Polizei