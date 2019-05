Rund um die Vulkane

Geistig verwirrter Mann bedroht Passanten in Witlich

Kreis Bernkastel-Wittlich. Am Montag hat ein Mann in der Boxtelstraße in Wittlich Passanten mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den verwirrten Mann festnehmen.Am Montag, 29. April, gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei Wittlich ein Mann gemeldet. Der Mann war nur mit einer Unterhose bekleidet und drohte Passanten in der Boxtelstraße mit einem Küchenmesser. Beim Eintreffen der Polizei, war der Mann bereits…