Selbst das Tageslicht schreckt nicht ab

Vorfahrt genommen: 23-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Gerolstein. Bei einem Verkehrsunfall, der sich am 16. Mai, um 17.10 Uhr in der Lissinger Straße in Gerolstein ereignete, wurde ein 23-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Ein anderes Fahrzeug hatte ihm die Vorfahrt genommen.