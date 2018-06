SWR4-Musikpreis für Thomas Anders

Land will Betroffenen der Unwetterkatastrophe helfen

Trier. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die von den schweren Unwettern besonders betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte mit einem umfangreichen Hilfspaket unterstützen. Der Ministerrat hat beschlossen, allein für die Unterstützung von Betroffenen eine Summe von 3,5 Millionen Euro bereitzustellen. Zusammen mit den Fördermöglichkeiten des Landes bei Schäden an Einrichtungen der Kommunen und den Förderprogrammen in den Ressorts steht damit eine Summe in Millionenhöhe zur Verfügung.