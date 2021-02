Tablets fÃ¼r die Grundschulen

We have a goal to make our essay on drugs and alcohol service accessible to a wider range of audience; students coming from diverse ranges of age groups, educational backgrounds, and levels .Being firm believers of simplicity bringing clarity, we have made the procedure for availing our services extremely easy to understand. Thus, the steps involved in getting the best dissertation service UK from us are the following: Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig der Zugang zu digitalen Medien für die Schüler ist. Dieser dürfe aber nicht vom Portmonnaie der Eltern abhängig sein. Gerade sozial benachteiligten Kindern fehle oftmals der Zugang zu den teuren Endgeräten. Die Verbandsgemeinde Mendig hat daher beschlossen, allen Grundschülern, die einen Anspruch auf die kostenfreie Schulbuchausleihe haben, ein Tablet auf Antrag zur Verfügung zu stellen, unterstrich Jörg Lempertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, bei der Übergabe an Daniel Busch, stellvertretender Leiter Grundschule Mendig, Anke Groß, Leiterin Grundschule Rieden, und Ellen Küpper, Leiterin Grundschule Thür.

Die Verbandsgemeinde hat dafür ein Budget von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. An Zuschüssen konnten 18.000 Euro eingeworben werden. Die Bedarfsabfrage bei den Eltern ist erfolgt, die digitalen Geräte sind mit der Wunsch-Software der Schulen bestückt und werden jetzt allen Eltern überreicht, die einen Antrag eingereicht haben. "Die Schulen leisten sowohl in der Digitalsierung, als auch in der Corona-Pandemie außergewöhnliches. Ich bin sehr stolz auf unser Team an engagierten Lehrkräften. Ihnen, als auch den verantwortlichen Mitarbeitern für die Projektumsetzung in der Verbandsgemeinde, Ute Dernbach, Bettina Cornely und Peter Stein gilt mein herzlicher Dank, für die schnelle und erfolgreiche Projektumsetzung", betonte Lempertz.

Foto: VG Mendig

