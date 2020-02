Medienkompetenz: Grundschule Kastellaun erhält Plakette

Kastellaun. Die Grundschule in Kastellaun hat offiziell die SWR MEDIENTRIXX-Plakette fürs Schulgebäude verliehen bekommen. Die Plakette weist jährlich zehn Grundschulen in Rheinland-Pfalz aus, die am Programm SWR MEDIENTRIXX teilnehmen und im laufenden Schuljahr fit gemacht werden für die digitale Medienwelt. Die Schulen können fünf von elf spannenden Angeboten zur Medienbildung auswählen und ausprobieren. In Kastellaun fand an diesem Tag das Modul "Kinder treffen Filmemacher" statt.