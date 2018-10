Thür hat eine Tagesmutter

Die Landarztquote kommt

Trier. Der Bedarf an Ärzten auf dem Land ist hoch. Um die medizinische Versorgung in abgelegenen Regionen auch in Zukunft sicherstellen zu können, haben Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf nun das Konzept "Landarzt-Offensive" vorgestellt. Dieses sieht eine Landarztquote, die Einführung eines Versorgungspraktikums und eine Erhöhung der Medizin-Studienplätze vor.