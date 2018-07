Lebensretter aus Mendig

Die Typisierungaktion in Mendig diente zunächst dazu, dem an Blutkrebs erkrankten Leon aus Mendig zu helfen. Für Leon wurde aus der Gesamtspenderdatei ein Spender gefunden. Die Stammzellenübertragung ist, so heißt es in einer Mitteilung der VG-Verwaltung, vor etwa 14 Tagen erfolgt und schenkt Leon die Chance auf ein zweites, gesundes Leben. Die Mutter von Leon, Simone Müller, ist überglücklich: "Die letzten Wochen waren für Leon sehr herausfordernd. Seine Kraft ist unglaublich. Er kämpft wie ein Löwe und ist so dankbar über die ihm zuteil gewordene Hilfe!"

Durch die Typisierungs-Aktion in Mendig wurde auch ein passender Spender für einen Patienten in Amerika gefunden. Zusätzlich gebe es weitere positive Treffer aus Mendig für weitere Hilfesuchende in der ganzen Welt. Bürgermeister Lempertz, Schirmherr der Aktion im vergangenen März war, freut sich riesig über das Ergebnis der Aktion. "Wenn gleich mehreren Menschen geholfen werden konnte und für die DKMS über 80.000 Euro zusammengekommen sind, dann können die Menschen aus der Region Mendig sich glücklich schätzen, gemeinsam etwas so Großartiges bewegt zu haben. Sie haben durch Ihre Hilfsbereitschaft gezeigt, wie sehr eine Region für ihre Mitmenschen zusammen steht. Als Freunde und Mitschüler von Leon Anfang März auf uns zugekommen sind und um Hilfe baten, war sofort klar, dass wir Leon nicht im Stich lassen und versuchen, dass Unmögliche gemeinsam möglich werden zu lassen. Zusammen mit der DKMS gelang es, innerhalb von drei Wochen eine gelungene Typisierungsaktion für Mendig vorzubereiten.", so Bürgermeister Lempertz.

