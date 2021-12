Überwältigender "Nikolausimpftag"

Ein Zusammenschluss zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, der Verbandsgemeinde Mendig, der Stadt Mendig, dem Deutschen Roten Kreuz, der "Adler Apotheke" und den in Mendig niedergelassenen Ärzten machten diesen Tag erst möglich. Um die Abläufe so effizient wie möglich zu gestalten, wurde die Laacher See Halle in ein temporäres Impfzentrum für Boosterimpfungen verwandelt, während der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz neben der Laacher See Halle für die Erst- und Zweitimpfungen genutzt wurde.

"Die Laacher See Halle ist für diese Aktion der ideale Standort, um Bürgerinnen und Bürger mit einer Impfung gegen das Coronavirus zu helfen", stellten der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, Jörg Lempertz, und der Mendiger Stadtbürgermeister, Hans Peter Ammel, unisono fest. "Ich bin froh und stolz, dass wir diese Sonderaktion durchgeführt haben. Sie schützt unsere Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Land Rheinland-Pfalz, meinem Kollegen Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Team unserer Verwaltung rund um Fabian Schneider und Christopher Wittig, allen Helferinnen und Helfern und Unterstützer des heutigen Nikolausimpftages in Mendig sowie allen impfwilligen Einwohnern", so Lempertz.

Foto: VG Mendig

www.mendig.de