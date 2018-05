Unterstützung für "Brot gegen Not"

Die Stiftung hilft Menschen, vorwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihr Leben auf der Straße fristen und Opfer von Behinderungen, Krieg, Flucht und Naturkatastrophen sind. Durch Hilfe zur Selbsthilfe will "Brot gegen Not" diesen Menschen eine Zukunft geben, überall dort, wo Hunger, Elend und Arbeitslosigkeit ihnen die Zukunft verbauen.

Für ein aktuelles Projekt in Gambia wurde von der Heiner Kamps-Stiftung ein Etagenofen zur Verfügung gestellt, der jedoch eine Generalüberholung dringend nötig hatte. Die "Heuft"-Unternehmensgruppe unterstützte das Projekt und führte alle erforderlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Ofen durch. Ausgestattet mit einem umfangreichen Ersatzteilpaket für Notfälle kann der Ofen nach erfolgreicher Installation in Afrika nun seine Dienste in der Ausbildungsbackstube verrichten.

Die "Heuft"-Unternehmensgruppe, mit Sitz in Bell (Eifel) ist ein mittelständisch geprägtes und inhabergeführtes Familienunternehmen in der achten Generation - nachweislich seit 1700. Somit ist "Heuft" der älteste Backofenbauer weltweit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Backöfen und Backanlagen für handwerkliche und industrielle Bäckereien im In- und Ausland. Das Unternehmen beschäftigt heute in der gesamten Firmengruppe 250 Mitarbeiter.

