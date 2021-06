Unterstützung für First Responder

In mehr als 20 Einsätzen sind die ausgebildeten Ersthelfer (First Responder) Sabrina und Christian Hilger in den vergangenen Monaten zu einem medizinischen Notfall ausgerückt und haben bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst Erste Hilfe geleistet. "Wir sind froh, auch von unserer Seite aus mit neuen Sicherheitsjacken ein Stück zurückzugeben. Sabrina und Christian Hilger leisten in Ihrem Ehrenamt Außergewöhnliches. Vielen Dank dafür", so der Ortsbürgermeister von Rieden, Andreas Doll, und der Ortsbürgermeister von Volkesfeld, Rudolf Wingender.

Foto: privat