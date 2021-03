VG Mendig mit neuer Homepage

Jörg Lempertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, hat den Upload der neuen Homepage "gestartet". "In erster Linie ging es uns nicht nur um ein neues und modernes Design, man hat sich vielmehr mit der Zukunft, dem digitalen Rathaus beschäftigt. Wir wollen den Ansprüchen unserer Bürgerinnen und Bürger nachkommen und haben viel Wert auf Bedienerfreundlichkeit in Verbindung mit der aktuellsten Technik gelegt", so der Bürgermeister. Der neue Webauftritt ist für mobile Endgeräte optimiert und basiert auf einem übersichtlichen Aufbau und einer klar strukturierten Navigation. Durch die Anbindung der Plattform "rlp-Direkt" wird zusätzlich die Möglichkeit gegeben, Leistungen und Angebote der Verbandsgemeinde direkt einzusehen und den Ansprechpartner für die gewünschte Leistung zu kontaktieren. Später sollen auch Formulare direkt ausgefüllt und versendet werden können. "Unsere neue Interpräsenz sollen leben und wachsen wie unsere Verbandsgemeinde, daher sind Verbesserungen und Anmerkungen nicht nur hilfreich, sondern auch gewünscht", so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde beim Neustart der Homepage.

Die neue Webseite ist weiterhin unter der bekannten Adresse www.mendig.de erreichbar.

Foto: VG Mendig