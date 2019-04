Wer wird der neue Gambrinus?

Das Geheimnis, wer neuer Gambrinus wird, wird am Samstag, 13. April, im Rahmen einer Pressekonferenz gelüftet. Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen zum 24. Gambrinusfest im Mai auf vollen Touren. Zukünftig wird das Fest rund ums Bier von nur noch zwei großen Mendiger Vereinen ausgerichtet. Doch deren Vorsitzenden, Uwe Ammel von der KG Niedermendig (Gründungsverein) und Bernd Krayer vom SV Eintracht Mendig sowie der Gambrinuskomiteepräsident, Jürgen Mittler, sind zuversichtlich, die nächsten Feste mit ihrem Vereinspersonal stemmen zu können. So hat sich mit Michael Helm bereit erklärt, zukünftig die Aufgabe des Schatzmeisters zu übernehmen. Der Vorstand wählte ihn und seinen zukünftigen Stellvertreter, Harald Heinemann, einstimmig. Ernst Einig, seit fünf Jahren Komiteemitglied und bereits seit zwei Jahren für geschäftliche und administrative Aufgaben verantwortlich, wurde zum neuen Geschäftsführer und mit ihm Daniel Vordemfenne als sein Stellvertreter ebenso einstimmig gewählt.

Das 24. Gambrinusfest startet am Vatertag, 30. Mai, mit der Ernennung des neuen Ehrenbrauers. Neben dem Treiben auf dem Festgelände an der "Vulkanbrauerei" und den Hauptveranstaltungen im Festzelt, Mallorca-Disco am Donnerstag, Brings-Vollkonzert am Freitag, Münchner Zwietracht am Samstag und Seniorennachmittag der VG Mendig sowie der Kinderlustigmeile am Sonntag wird zum Ende des viertägigen Bierfestes eine große Tombola stattfinden. Die Lose können ab sofort in den Niedermendiger Filialen der "Kreissparkasse Mayen" und der "Volksbank RheinAhrEifel" erworben werden.

Foto: privat

www.gambrinusfest-mendig.de