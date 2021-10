100 Jahre TuS Löf

Im Rahmen einer Feierstunde erinnerte Manfred Lietz, Vorsitzender des SV Hatzenport-Löf, an den Beginn in den 1920er Jahren, an die Entwicklung der Sportarten Fußball und Turnen, die vier Sportplätze, auf denen der Verein seine Spiele austrug, und die Säle in den Gaststätten, wo geturnt wurde. Zudem an für den Verein so wichtige Persönlichkeiten wie Heinz Dany, Gerd Liesenfeld, Elfie und Hans Wolf und vor allem den langjährigen Vorsitzenden Kurt Haut. "Zu jeder Zeit hatte der Verein nicht nur sportliche Aufgaben, sondern vor allem auch soziale. Ich denke in den letzten Jahren an unser Bemühen um Flüchtlinge und ausländische Mitbürger und ganz aktuell an das Engagement für die Sportler an der Ahr", führte er aus.

Hochkarätige Gäste waren zum Jubiläum des TuS gekommen: Landrat Dr. Alexander Saftig, VG-Bürgermeister Bruno Seibeld und Löfs Bürgermeister Johannes Liesenfeld. Und aus dem Sport Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland, Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Dieter Sesterheim, Vorsitzender Fußballkreis Rhein/Ahr, und die stellvertretende Vorsitzende des Turngaus Rhein-Mosel, Maria Schwantuschke. Sie alle würdigten das Ehrenamt im Verein, vor allem aber auch den Einsatz für die Opfer der Flutkatastrophe. Matthias Künster präsentierte bei der Veranstaltung die im Zeitungsformat entstandene Jubiläumszeitung des TuS Löf, die Turnerinnen des Vereins zeigten ihr Können und der MGV Cäcilia Löf und der Musikverein Löf sorgten für die musikalische Umrahmung.

Foto: Seydel