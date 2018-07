Arbeitsmaschine brannte

Aufbruchsstimmung bei Eintracht Trier

Trier. Der SV Eintracht Trier hat am vergangenen Montag die Weichen für die Zukunft neu gestellt. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung kamen 146 (145 im Vorjahr) stimmberechtigte Mitglieder in die Orangerie des Nells Park Hotel in Trier. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr verlief die Versammlung deutlich harmonischer. Nur der Antrag von Pascal Berens, einen Paragraphen zur Regelung einer potentiellen Ausgliederung in die Satzung aufzunehmen, wurde rege diskutiert und schließlich aufgrund von Unstimmigkeiten in der Formulierung, knapp abgelehnt.