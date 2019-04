Defekte Heizung fordert zwei Verletzte

Eine aufmerksame Passantin nahm Hilferufe war und informierte per Notruf die Rettungskräfte. In den beiden Wohnungen des Gebäudes konnten die beiden Anwohner, so die Polizei, kaum ansprechbar und benommen angetroffen werden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

Als Ursache konnte von hinzugerufenen Fachkräften von Freiwilligen Feuerwehr sowie einem Bezirksschornsteinfegermeister eine defekte Ölheizungsanlage festgestellt werden, die zuviel Kohlenmonoxid (CO) produzierte. Das CO drang im Laufe der Nacht über das Treppenhaus in die Wohnungen ein und sorgte für eine hohe Konzentration. Da die Anwohner unbemerkt über einen längeren Zeitraum dieser Konzentration ausgesetzt waren, entstand Atemnot durch geringe Sauerstoffzufuhr über die Blutversorgung.

Themenfoto: Fotolia