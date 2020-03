Diebe nutzen verlorenen Schlüssel

Einbrüche in mehrere Bäckerei-Filialen

Daun. Vergangenes Wochenende wurden gleich drei Bäckerei-Filialen in Daun von Einbrechern heimgesucht. Am frühen Sonntagmorgen, 15. März, meldet ein Auslieferungsfahrer einer ortsansässigen Bäckerei einen Einbruch in eine ihrer Filialen in der Bahnhofstraße in Daun. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter zwischen Samstag, 18 Uhr,…