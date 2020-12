Einbruch in BÃ¤ckereifiliale

Discover how our click to read more service can produce a compelling and powerful CV that instantly makes employers want to interview you Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Vordertür in das Gebäude ein, aus dem ein Würfeltresor gestohlen wurde. Die genaue Schadenshöhe ist, so die Polizei, derzeit noch nicht bekannt. Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Informationen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die in Tatortnähe gesehen wurden.

