Exhibitionist im Bahnhof

Kobern. Die Polizei sucht einen circa 45-jährigen Mann, der am Freitagabend, 24. April, im Bahnhof in Kobern sexuelle Handlungen an sich ausgeführt hat.Gegen 18.40 Uhr nutzte eine junge Frau im Koberner Bahnhof die Treppe zu den Gleisen. Dort saß ein Mann osteuropäischen Aussehens und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Dazu entblößte er, so die Polizei, sein Geschlecht. Dabei ließ sich durch…