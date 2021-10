Fahrbahnsanierung auf der B 49

Auf einer Länge von etwa 850 Metern werden die beiden obersten Asphaltschichten erneuert. In einzelnen Teilstücken wird nur die Asphaltdeckschicht erneuert. Die Arbeiten sind erforderlich, da die Fahrbahn der B 49 in Niederfell starke Verdrückungen und Netzrisse aufweist. Auch wurden vor kurzem die Wasserleitung und in Teilbereichen die Regenwasserdurchlässe erneuert. Die hierfür notwendigen Kanalgräben wurden lediglich provisorisch geschlossen. Mit der Deckensanierung erhalte die Fahrbahn, so der LBM, wieder eine homogene Deckschicht. Bereits bis Freitag, 8. Oktober, kann es auf der Bundesstraße wegen den Vorarbeiten zu Fahrbahneinengungen kommen.

Die Baustelle befindet sich zwischen dem Kloster Kühr und der Rampe zur Moselbrücke nach Kobern-Gondorf (K 70). Die gesamte Maßnahme wird unter Vollsperrung der B 49 gebaut. Eine Umleitung verläuft über die Moselbrücke Kobern-Gondorf, weiter über die Bundesstraße 416 und die Moselbrücke in Alken. Niederfell ist über die Gemeindestraße "In den Wingertsgärten" immer erreichbar. Die Einmündung Bachstraße/ B 49 ist in diesem Zeitraum ebenfalls für den innerörtlichen Verkehr frei gegeben. An zwei Tagen kommt es in diesem Bereich aber zur Sperrung der Einmündnung. An den Tagen wird die alte Fahrbahn weggefräst und der neue Asphalt aufgebracht. Dieser benötigt nach dem Einbau einige Stunden zum Auskühlen.

