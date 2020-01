Geländer an der Mosel durchbrochen

Gartenhaus brennt lichterloh in Salmtal

Wittlich-Land. SALMTAL. Am Mittwoch, 22. Januar, kam es gegen 2.20 Uhr in Salmtal in der Michael-Felke-Straße zu einem Vollbrand: Ein Gartenhaus stand in Flammen. Die Feuerwehr Salmtal war mit 21 Feuerwehrleuten vor Ort. Nach den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem elektrischen Heizgerät im Gartenhaus verursacht wurde. Brand in Salmtal: hoher Sachschaden …