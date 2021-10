Großbrand in Burgen (Untermosel)

Versuchte Geldautomaten-Sprengung in Trier-West

Stadt Trier. Am Montagmorgen des 4. Oktober versuchten bislang unbekannte Täter den Geldautomaten des Edeka-Markt in Trier-West "Über Brücken" aufzubrechen.Gegen 1.45 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Trier ein Alarm des Marktes ein. Im Anschluss konnte die Beschädigung des Geldautomaten festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen am Tatort wurde versucht, den im Vorraum befindlichen Geldautomat zu…