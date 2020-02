Großes Narrentreffen in Kobern-Gondorf

Reifenstecher in Trier-Nord unterwegs

Trier. In Trier-Nord haben Unbekannte in der Nacht vom 9. und den 10. Februar an elf Fahrzeugen die Reifen zerstochen.Die Fahrzeuge waren in der Balthasar-Neumann-Straße, der Paulinstraße, der Thyrsusstraße und dem Wasserweg abgestellt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden,…