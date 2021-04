92 Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Ein neuer Corona-Fall in der Gemeinde Roetgen, keiner in Monschau und vier Neuinfektionen in Simmerath meldet der Krisenstab.Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt gegenüber der Meldung von gestern 178 nachgewiesene Fälle mehr. Seit Beginn der Zählung Ende Februar 2020 steigt…

