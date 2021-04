Die Klinikclowns, Koky, Möhrchen, Tilla, Fiderella und Firderalala konnten den Bewohnerinnen und Bewohnern an den Fenstern auf Augenhöhe begegnen. Ausgestattet mit roten Nasen, Seifenblasen, bunten Luftballons und einer Ukulele ging es hoch hinaus. Es wurde ein "Lachen to go" und Glücksspray bis zur Dachterrasse im vierten Stock hoch gebracht. Die Clowns die am Boden blieben, "schenkten" mit Teleskopschrubbern viel Freude, indem sie von außen Herzen mit Wasser auf die Fenster malten. Es wurde getanzt und gesungen - das "Clownen an den Fenstern" war rundherum eine gelungene Aktion.

Foto: privat

www.klinikclowns-koblenz.de