"Maffay pur" startet durch

Peter Maffay ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Der mittlerweile 70-Jährige begeistert seit mehr als fünf Jahrzehnten seine Fans. Songs wie "Und es war Sommer", "Über sieben Brücken musst du gehen", "Sonne in der Nacht" oder das Musical "Tabaluga" gehören zu den Chartbreakern der Hitlisten. Ein Künstler, der auch von vielen Bands gecovert wird.

Mit "Maffay pur" hat sich in der Region eine Band aus professionellen Live- und Studiomusikern formiert, die Songs des ewigen Rockers performen. Zu den Initiatoren und Gründern der Band zählen auch Achim Brochhausen als Musikalischer Leiter und Keyboarder sowie der in Kobern-Gondorf lebende Schlagzeuger Thomas Bleser. "Peter Maffay und seine Songs verfolgen uns schon unser halbes Leben lang", so die Musiker. Nicht nur die tollen Melodien, sondern besonders die Texte erinnerten an viele Lebenssituationen. Die Musik bringe Erinnerungen zurück. "Er ist für mich einfach ein musikalisches Vorbild und damit ist eigentlich alles gesagt", fasst es der Sänger und Gitarrist Wolfgang Terne in einem Satz zusammen.

Mit Christoph Lindner (Gitarre) hat man einen Musiker in der Band, der bei "Sing meinen Song" bereits mit Peter Maffay aufgetreten ist und in der Begleitband war. Mit dabei sind ebenfalls Mael Brunner (Bass), Jonas Brochhausen (Gitarre) und Dieter Döhrn (Keyboards) sowie als Saxofonist René Decker. Bereits nach einem knappen Jahr auf der Bühne erhielt "Maffay pur" den begehrten Rock und Pop Preis 2019 in der Kategorie Cover & Revival.

Am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, ist die Band im "Café Hahn" in Koblenz-Güls zu sehen und zu hören (www.cafehahn.de).

Fotos: privat/fotoshooting-koblenz.de

www.maffay-pur.de