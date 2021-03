05. März 2021 Artikel teilen





Ministerin pflanzt Moselweinbergpfirsich

Untermosel. Bundesministerin Julia Klöckner hat einen Moselweinbergpfirsich-Setzling in der Weinbergslage "Röttgen" in Winningen an der Terrassenmosel gepflanzt. Mit dieser Pflanzaktion startet die social-media-Kampagne #moselpflanztgenuss der Regionalinitiative "Faszination Mosel" in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel und dem Moselweinbergpfirsich e.V..