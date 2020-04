Motorbootrennen abgesagt

Nach Bewertung der Faktenlage habe sich der Vorstand des Clubs in Abstimmung mit der Gemeinde und der Arbeitsgemeinschaft Brodenbach zu diesem Schritt entschlossen, teilt der ADAC Mittelrhein mit. "Die Gesundheit hat für uns alle höchste Priorität. Wir haben die Absage in erster Linie in Verantwortung für alle eingebundenen Funktionsträger, Helfer, Teams und Zuschauer getroffen", so Dr. Klaus Manns, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein. Die Verantwortlichen haben zudem davon abgesehen einen Ausweichtermin für die Veranstaltung zu benennen, sondern fokussieren sich jetzt auf die Planung des nächsten Rennens, das im Frühsommer 2021 stattfinden wird.

Foto: ADAC Mittelrhein