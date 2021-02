"Mutmach-Pakete" Ã¼berreicht

Hire the best writers Get certified Graduate Level Research Papers that will assist you in reaching your goal Zero Plagiarism Affordable Pricing Nach inklusiven Benefizkonzerten und einem musikalischen Weihnachtsgruß gab es jetzt "Mutmach-Pakete" für die Bewohnerinnen und Bewohner, die von Vorstandsmitglied Michi Schunk und vom Vorsitzenden Wolfgang Weber überbracht wurden. "Da sind allerlei nützliche Dinge für den Alltag drin, aber vor allem auch die Botschaft, dass der Musikverein Löf weiter an der Seite der Menschen im Herz-Jesu-Haus sein wird", sagt Weber. "Es ist auch ein überragendes Beispiel dafür, wie unsere Vereine in der Coronakrise über ihren Tellerrand hinausschauen und für andere da sein wollen", stellte der Löfer Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld bei der Übergabe an Claudia Schönershoven vom Herz-Jesu-Haus fest.

