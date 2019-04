Rehe durch Hund gerissen

Löf. In den vergangenen zwei Wochen sind im Jagdrevier Löf mehrere Rehe durch einen Hund gerissen worden.Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei, Beim vorerst letzten Fall am Karfreitag, 19. April, dürfte der Hund stark blutverschmutzt gewesen sein. Hinweise an die Polizeiwache Brodenbach unter: 0 26 05 / 98 02 15 10. In diesem…