Straßenverkehrsgefährdung: Zeugen gesucht

16-Jähriger schwer verletzt

Mendig. Bei einem Unfall am Montagabend, 20. Juli, sind drei Jugendliche in der Aktienstraße in Mendig verletzt worden, einer davon schwer.Unfallbeteiligte waren ein Leichtkraftradfahrer, sein Sozius sowie ein Fahrradfahrer. Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades erlitt schwere Verletzungen und wurde mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen; der 17-jährige Sozius erlitt…