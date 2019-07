Unfallursache: Leitpfosten

Bei Schwerpunktkontrollen Drogen und Waffen sichergestellt

Euskirchen. Am Donnerstag, 11. Juli, hat die Kreispolizeibehörde Euskirchen die Schwerpunktkontrollen in der Euskirchener Innenstadt fortgesetzt. 48 Personen wurden überprüft. Insgesamt wurden fünf Strafanzeigen gestellt, vier wegen Drogen, eine wegen Eigentumskriminalität. In drei Fällen wurden Drogen in zwei Fällen wurden Waffen (Einhandmesser) sichergestellt. Zudem gab es zwei…