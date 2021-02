380 Kilogramm Kronkorken gesammelt

To buy essay is a good way out. Our company offers to buy essays online. By providing essay writing services, we strive to give students a unique opportunity to buy essay and therefore improve their grades and re-enter the flow of calm life. Online Easy Mobile Recharge - We realize that nearly all of them need assistance now and then. Über das Jahr verteilt konnten fünf Lieferungen an Markus Wagner von "Eifel Kronkorken" verladen werden, so dass ein Gesamtergebnis von rund 380 Kilogramm erzielt wurde. Bei der deutschlandweiten Kronkorken-Sammelaktion von Ingo Petermeier, die durch diese Sammlung unterstützt wird, sind im vergangenen Jahr insgesamt 92,86 Tonnen Kronkorken zusammen gekommen. Daraus resultiert eine Spendensumme in Höhe von 9.600 Euro, die der Patientenhilfe Darmkrebs zugute kommt. Die Sammelaktion läuft unbegrenzt weiter und die Kronkorken werden in der Bücherei St. Nikolaus in Kottenheim gerne entgegen genommen. Jedoch ist die Bücherei zur Zeit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Ein Termin für die Wiedereröffnung zu den üblichen Öffnungszeiten - mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr - kann noch nicht bekannt gegeben werden, da das Ende des Lockdowns noch nicht absehbar ist.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.kronkorkensammelaktion.de und auf den Facebook-Seiten "Eifel Kronkorken" und "Ingo's Kronkorken".

