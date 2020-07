Alkoholgeruch täuschte nicht

Motorradfahrer schwer verletzt

Niederfell. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag, 14. Juli, auf der B 49 bei Niederfell schwer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer übersah, so heißt es im Polizeibericht, beim Abbiegen auf die Moselgoldbrücke einen entgegenkommenden Motorradfahrer so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der sehr schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem…