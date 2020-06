Brand gelegt und Feuerwehrmann angegriffen

Motorrad- und Autofahrer schwer verletzt

Zell. Am Dienstagnachmittag, 2. Juni, hat sich auf der L 199 zwischen Zell-Merl und Grenderich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.Ein Motorradfahrer, der gegen 14.15 Uhr die Strecke in Richtung Hunsrück befuhr, kollidierte in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus…

