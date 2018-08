Countdown für Kröbbelchesfest

Zwei Jahre mussten die »Kröbbelchesfest«-Fans warten: Doch am Wochenende ist es wieder soweit: Der Festplatz rund um das Bürgerhaus ist der Anziehungspunkt für Feierfreudige aus der ganzen Region. Die GbR »Kröbbelchesfest 2018«, bestehend ausdem Verschönerungs- und Verkehrsverein, der TuS Fortuna Kottenheim, der Hubertus Schützenbruderschaft, dem Junggesellenverein und der Kottenheimer Karnevalsgesellschaft, stemmt mit den Geschäftsführern der diesjährigen GbR Michael Groß und Thomas Konrad das Fest. Diese »starke Gemeinschaft« hat ein viertägiges Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann.

Die beinahe schwierigste Entscheidung war wohl im Vorfeld, welche Kartoffelknolle das Rennen um die Gunst der Jury machte. Beim Testbacken und -essen kristallisierte sich die Sorte »Musica« als Favorit heraus. Die Veranstalter hoffen, dass sie auch bei den Gästen , die sich auf die goldgelbe Spezialität freuen, punkten kann.

Auch wenn das »Kröbbelche« im Mittelpunkt des Geschehens steht, gibt es noch viele weitere, attraktive Angebote im Rahmen des Festes (www.kröbbelchesfest.de).

Es gibt auch Neuerungen, die das Fest noch interessanter für die Besucherinnen und Besucher machen sollen. Zum ersten Mal hat die Kröbbelchesfest 2018 GbR auch die Organisation des Handwerker- & Gewerbemarktes übernommen. In Zusammenarbeit mit den »Traktorfreunden Kottenheim« wird 2018 auch ein Traktorentreffen rund um das Bürgerhaus stattfinden.

An dem »Handwerker- & Gewerbemarkt« werden 33 Verkaufsstände am Samstag und am Sonntag ihre Waren zum Verkauf anbieten und sich und ihr Unternehmen präsentieren. Ebenfalls zum ersten Mal wird der Markt am Samstag bis 24 Uhr geöffnet sein und durch verschiedene teilnehmende Anbieter von Feuertonnen erstrahlen.

Durch die Unterstützung des Tolli-Park gibt es in diesem Jahr auch wieder viele Attraktionen für Groß & Klein. Ein Piratenschiff-Hindernisparcour, ein mega Wasserspaßbecken und ein Bubble-Soccer Spielfeld werden für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Bleibt zu hoffen, dass der Wunsch von Michael Groß in Erfüllung geht: »Ein bisserl Sonnenschein, erträgliche Temperaturen und kein Regen«.

Foto: Haupt