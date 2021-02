Drei Personen bei Unfall verletzt

Sattelzug auf A61 umgestürzt

Niederzissen. Am Dienstag, 9. Februar, gegen 23 Uhr, befuhr ein Sattelzug die BAB61 in südlicher Richtung, als er kurz vor der Anschlussstelle Niederzissen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Schutzplanke durchbrach und eine Notrufsäule überfuhr.