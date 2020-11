Kollision von Traktor und Pkw

Der Traktor war, so die Polizei, gegen 18.30 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs in Fahrtrichtung Kelberg und der Pkw in Fahrtrichtung Mayen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallursache könnten, so die Polizei, momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten noch an. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße in Boos für circa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Symbolfoto: Fotolia