Medizinischer Notfall endet im Widerstand

Tag der offenen Tür im erweiterten Rotkreuz-Zentrum

Kreis Euskirchen. Der Rotkreuz-Kreisverband Euskirchen lädt für Sonntag, 1. September, 11 bis 17 Uhr, ins Rotkreuz-Zentrum, Jülicher Ring 32b in Euskirchen, ein.Der Kreisverband Euskirchen des Deutschen Roten Kreuzes weiht am Sonntag, 1. September, 11 Uhr, offiziell sein Rotkreuz-Zentrum nach der Erweiterung ein. Gleichzeitig findet bis 17 Uhr in dem Komplex (Jülicher Ring 32b in Euskirchen, hinter dem…

