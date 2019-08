Mitfahren statt stehenbleiben

Wer auf dem Land wohnt und auf den ÖPNV angewiesen ist, steht unter Umständen vor einem Mobilitätsproblem, denn die Busse fahren nicht immer zu den gewünschten Zeiten. Hier könnte die Einführung einer sogenannten "Mitfahrbank" Abhilfe schaffen. Diese Idee wurde in der VG Vordereifel im Rahmen des Projekts "Ich bin dabei" aufgegriffen, um die ländlich strukturierte Kommune fit für die Zukunft zu machen.

Angelika Diagayété hat zusammen mit Herbert und Heide Schmitt ein Konzept erarbeitet, die der Mobilität auf dem Land auf die Sprünge helfen soll. Wer sich auf eine "Mitfahrbank" setzt, die es in jeder Vordereifel-Gemeinde geben soll, hofft darauf, dass ein vorbeifahrendes Auto anhält und sie oder ihn zum gewünschten Zielort mitnimmt. "Und am besten in doppelter Ausführung für beide Fahrtrichtungen", konkretisiert Angelika Diagayété die Vorstellungen. Die Frau aus Lind ist in ihrem Wohnort bereits aktiv geworden. Hier wird demnächst die erste Bank aufgestellt. "Unser Bürgermeister war direkt dafür. Und auch unser VG-Bürgermeister Alfred Schomisch hat eine Bank an der VG-Verwaltung in Mayen in Aussicht gestellt, wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind", ist sie mit den ersten Reaktionen sehr zufrieden. Gleiches gilt für ihren Freundes- und Bekanntenkreis, die das Projekt ebenfalls positiv bewerten.

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die klammen öffentlichen Haushalte nicht belastet werden, denn die Finanzierung soll von Sponsoren gestemmt werden. Diagayété rechnet mit Kosten von 250 bis 450 Euro pro Bank. Eines stellt die Projektgruppe fest: Sie wollen keine Konkurrenz zum bestehenden Angebot sein, sondern eine sinnvolle, niedrigschwellige Ergänzung. "Es muss halt bekannt sein", ist den "Mitfahrbank"-Aktivisten klar. Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung soll das Projekt noch einmal vorgestellt werden. Dabei spielen auch die Themen Versicherungsschutz und Sicherheit eine Rolle.

Weitere Informationen bei Angelika Diagayété unter: 01 76 / 80 31 08 98 oder bei Christine Engels von der VG -Verwaltung unter: 0 26 51 / 80 00 15 .

