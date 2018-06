Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen

Vier Verletzte bei Gebäudebrand

Bollendorf. In der Nacht von Mittwoch, 13. Juni, auf Donnerstag, 14. Juni, wurden gegen 1.25 Uhr Großalarm für insgesamt elf Feuerwehren aus der VG Südeifel und Luxemburg ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in Bollendorf, in dem zwölf Menschen gemeldet sind, war in der Nacht ein Brand ausgebrochen.